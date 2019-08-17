Придуман оригинальный способ борьбы с жарой

В центре Дохи началась реализация экспериментального проекта по покраске улиц в голубой цвет, пишет катарская газета «Ар-Райя» со ссылкой на инженера Саада аль-Досери.

Уточняется, что цель проекта – охлаждение дорог. «Температура темного асфальта на 20 градусов выше, чем фактическая температура, потому что черный цвет притягивает и излучает тепло», – передает РИА «Новости» слова аль-Досери.

По его словам, покраска асфальта в голубой цвет позволит снизить его температуру на 15-20 градусов.

Эксперимент начался с расположенной рядом с одной из основных достопримечательностей Дохи – старинным рынком Сук аль-Вакиф – улицы имени Абдаллы бен Джасема. Там почти нет зеленых насаждений и летом температура воздуха поднимается до 50 градусов.

Инженер добавил, что наблюдения за температурными изменениями на выкрашенной в голубой цвет улице будут вестись полтора года.