В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 14 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 16 градусов. На протяжении всего дня возможен небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-восточный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.