На приморской судоверфи установили второй кран «Голиаф»

На судоверфи «Звезда» в Приморском крае установлен второй кран «Голиаф», сообщают СМИ.

Грузоподъемность агрегата составляет до 1200 тонн, его планируется использовать для строительства супертанкеров, газовозов, ледокола «Лидер», сообщают «Вести».

В сухом доке планируется установить четыре таких крана, они будут управляться с помощью автоматизированной интеллектуальной системы одним оператором.