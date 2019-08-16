Инцидент в Белом море связали с испытаниями «оружия судного дня»

Отправленное к якобы поврежденной взрывом морской платформе в Белом море российское судно может быть связано с комплексом «Посейдон», к такому выводу пришла сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США) Энн Пеллегрино.

Спасательное судно, направившееся к якобы поврежденной взрывом платформе, напоминает судно проекта 20180 «Звездочка», отметила Пеллегрино в Twitter.

Как напомнили ей в комментариях, «Звездочка» могла быть связана с испытаниями подводного беспилотника «Посейдон», ранее известного как «Статус–6». Так, название судна «упоминалось» в засвеченных несколько лет назад на ТВ материалах Минобороны России о многоцелевой океанской системе.

Первое судно проекта 20180 «Звездочка» много раз попадало в объектив камер при погрузках крупных объектов на подлодку «Саров», которую также связывали с испытаниями «Посейдона».

В то же время, другой сотрудник американского института Майкл Дутсман пояснил, что это судно оборудовано кранами, которые могут оперировать объектами весом до десятков тонн, включая корабль 3-го ранга АС-39 – обитаемый самоходный глубоководный подводный аппарат «Консул» проекта 1681.

Аппарат был введен в состав ВМФ России в 2011 году, аппарат используется для подводно-технических и спасательных работ и для установки на подводные объекты маяков-ответчиков и доставки грунта со дна.

Спутниковые фотографии судна, отправившегося к платформе в Белом море, опубликовал в Twitter журналист The New York Times Кристоф Кеттл.

This is a first look at the offshore platform in #Russia, which was likely involved in a nuclear explosion last Thursday. The incident is related to a suspected missile test. The platform is about 2.5 miles from the #Nenoksa missile test range. @Maxar pic.twitter.com/LWcpffwdKZ — Christoph Koettl (@ckoettl) 15 августа 2019 г.

And finally, on Aug. 12, satellite imagery captured a new Russian ship heading towards the offshore platform in the restricted area. Possibly related to a salvaging operation for platform and/or nuclear reactor? pic.twitter.com/cGlcEqxtd8 — Christoph Koettl (@ckoettl) 15 августа 2019 г.

Взрыв на полигоне в Северодвинске под Архангельском произошел 8 августа в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. При ЧП было зафиксировано кратковременное повышение уровня радиации, но к 13 августа радиационный фон был признан безопасным для населения.

Напомним, западные СМИ называли «Посейдон» «торпедами Судного дня».

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказывал, что «Посейдон» – это оружие возмездия, по его словам, это подтверждают известные технические характеристики субмарины.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как российские военные могут использовать «Посейдон» и как это повлияет на морские сражения.

Ранее американская разведка выдвигала версию о том, что причиной взрыва под Северодвинском могли быть испытания российской перспективной ракеты «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему эта версия ошибочна.