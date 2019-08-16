Над центром Казани пролетели бомбардировщики

В небе над Казанью в пятницу пролетели бомбардировщик-ракетоносец Ту-95, сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3 и Ту-160, авиация готовится к празднованию авиашоу «Я выбираю небо», которое пройдет на выходных в городе

В небе над городом пролетели Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160, сообщает «Бизнес Online». Отмечается, что авиашоу приурочено ко дню Воздушного флота России.

В демонстрационных полетах задействуют вертолеты «Ансат» и Ми-8МТВ-1 и пилотажную группу «Русь».

В соцсетях пользователи также сняли на видео и опубликовали полет Ту-214 над Казанью.