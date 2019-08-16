Скончалась нидерландская принцесса Мария Кристина

В возрасте 72 лет ушла из жизни принцесса Мария Кристина Нидерландская. О ее смерти сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Сознательно отказавшись от права на престол, она придала своей жизни собственный смысл. Для нее были важны семья, любовь к музыке и поддержка молодых певческих талантов», – цитирует РИА «Новости» сообщение Информационной службы правительства страны.

Продолжительное время принцесса боролась с раком кости. Мария Кристина Нидерландская появилась на свет 18 февраля 1947 года во дворце Сустдейк. Она была младшей дочерью королевы Юлианы и ее супруга принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского, а также сестрой королевы Беатрис, правившей Нидерландами до 2013 года. Среди крестных принцессы был Уинстон Черчилль.

В июне 2018 года младшая сестра королевы Нидерландов Максимы покончила с собой в Аргентине.