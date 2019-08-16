Путин посетил волейбольный комплекс в Анапе

Президент Владимир Путин в пятницу побывал на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Волей Град» в Анапе. О работе «Волей Града» Путину рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который сам активно играет в волейбол.

В спортивном центре тренируются многие российские волейбольные команды. В эти дни в «Волей Граде» проходит первенство России по пляжному волейболу среди девушек и юношей до 17 лет, передает РИА «Новости».

Здесь же президент в пятницу проведет выездное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

Владимир Путин приехал в волейбольный центр «Волей Град» в Анапе pic.twitter.com/rkSdGdSPXU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 16, 2019

Спортивно-оздоровительный комплекс «Волей Град» имени знаменитого волейболиста Юрия Сапеги (1965 – 2005) был построен в 2007 году по инициативе и на средства Всероссийской федерации волейбола, наблюдательный совет которого возглавляет Патрушев.

Общая площадь комплекса, расположенного в поселке Витязево в Анапе, – почти 32,5 тыс. квадратных метров, в его состав входят крытый универсальный игровой зал, крытый многофункциональный зал с песочным подогреваемым покрытием в зимний период, 14 открытых спортивных площадок на территории центра и на берегу моря, три гостиничных корпуса и шесть коттеджей с апартаментами, собственный пляж и тренажерный зал.

С 1 сентября в «Волей Граде» начнет свою работу академия по пляжному волейболу.