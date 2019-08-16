Рабочие погибли при разборе стены здания в Ленобласти

Двое рабочих, оказавшихся под завалами после обрушения стены здания при демонтаже на промплощадке в Волховском районе Ленинградской области, погибли, сообщили в региональном главке МЧС.

«На месте ЧП из-под завалов извлечены тела двух рабочих», – передает ТАСС слова представителя МЧС.

Она добавила, что спасатели продолжают проверку завалов на месте обрушения.

Ранее в МЧС сообщали, что на заводе «Апатит», площадки «Пикалевского цемента» в здании обрушилась стена при демонтаже. Под завалами оказались два человека – сотрудники компании, проводившие демонтаж.

Напомним, в апреле в Дзержинске на заводе «Химмаш» рабочий погиб в результате обрушения кровли.