В ГИБДД решили вернуть «квадратные» номера

Новой редакцией ГОСТ разрешаются уменьшенные регистрационные номера, но установить их можно только на транспортные средства, имеющие нестандартные места для их установки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Новые типоразмеры государственных регистрационных знаков транспортных средств будут вводиться согласно разработанному ГОСТ Р 50577-2018. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ввод в действие нового национального стандарта перенесен на 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения. Таким образом, подразделения Госавтоинспекции, как и ранее, будут выдавать государственные регистрационные знаки, соответствующие положениям действующего национального стандарта», – передает РИА «Новости» слова Волк.

Она добавила также, что и на сегодня применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено.

«Применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ. Для изготовления таких знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию», – рассказала Волк.

Она отметила также, что подобные знаки могут изготавливать организации, которые имеют свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов государственных регистрационных знаков.

Напомним, 30 июля Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность россиянам самостоятельно получить регистрационные номера на автомобиль у изготовителей этих знаков.

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