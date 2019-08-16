Наглый кот помешал работе ресторана и стал звездой Сети

В сети набирает популярность видео с наглым рыжим котом, который мешает работа одного из тайских ресторанов.

Забавное видео было снято в одном из ресторанов тайского города Чаченгсау. Рыжий кот разлегся на спине посреди зала, между столами и барной стойкой. Официантам приходится обходить кота, но, по словам владельца заведения, пушистого все любят, поэтому не прогоняют.

«Эта кошка делает, что хочет, но мы ее любим, даже когда она лежит на полу в центре ресторана и отказывается подвинуться», – рассказал мужчина.