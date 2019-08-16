Названы признаки фейковых отзывов в Сети

Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в Сети отличить фейковые отзывы от настоящих.

Эксперты рекомендуют настороженно относиться к отзывам, переполненным общими фразами или, наоборот, подробными фактами, передает АГН «Москва».

Также в фейковых отзывах слишком часто упоминается название компании, поскольку специалисты знают, что это увеличивает продажи.

«Из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей. (...) Копирайтер вряд ли будет уточнять детали и тратить на это время, потому что пишет такие отзывы пачками, и поэтому отзывы из-под его руки получаются поверхностными», – сказал замглавы Роскачества Илья Лоевский.

Иногда отзывы могут содержать подробную информацию, которая, как правило, недоступна покупателю – в этом случае автором может быть работник самой компании.

Специалисты советуют изучить большое количество отзывов перед серьезной покупкой, при этом обращать внимание на факты, а не оценочные суждения.

Рекомендуется также связываться с авторами сообщений для уточнения деталей.