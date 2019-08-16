Жена рассказала о состоянии здоровья Гафта

Состояние народного артиста СССР Валентина Гафта стабильное, он чувствует себя нормально, рассказала супруга актера Ольга Остроумова.

«Ничего, стабильное состояние, нормально все, про выписку ничего пока не могу сказать», – передает РИА «Новости» слова Остроумовой.

Напомним, в среду сообщалось, что народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Остроумова подтвердила, что актер находится в больнице.