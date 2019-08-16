Президент Молдавии одобрил возврат к пропорциональной системе выборов

Президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о возвращении к пропорциональной избирательной системе.

«Сегодня в срочном режиме я одобрил закон №113 от 15 июня 2019 года об изменении некоторых законодательных актов, целью которого является отмена смешанной избирательной системы и возвращение к пропорциональной системе по партийным спискам», – написал Додон в Facebook.

По его словам, необходимость этих изменений возникла из-за рекомендаций Венецианской комиссии, передает РИА «Новости».

Законом предусматривается запрет на агитацию в день голосования. Также теперь установлены четкие процедуры включения кандидатов в списки.

Ранее парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении законопроект, предполагающий возврат к пропорциональной системе выборов. Пропорциональная система выборов действовала в республике до 2017 года.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что если бы в Молдавии действовала пропорциональная система избрания парламента, социалисты одержали бы сокрушительную победу: по данным разных социологических служб, рейтинг партии президента колеблется в пределах от 36% до 50%, тогда как уровень поддержки демократов всего 8–13%.