Омбудсмен призвал прекратить дело против заказавшей «Фризиум» матери

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович обратился к столичному Следственному комитету (СК) с просьбой прекратить дело в отношении матери, заказавшей за границей не зарегистрированный в России препарат «Фризиум» для больного ребенка.

Бунимович заявил, что сложившаяся ситуация бесчеловечная и «абсолютно абсурдная», хотя и является правильной с точки зрения законодательства, передает РИА «Новости».

Омбудсмен отметил, что он уже направил обращения для разбирательства в этом инциденте, и в первую очередь призыв прекратить уголовное дело.

Он сообщил также, что направил обращение к главе Минздрава Веронике Скворцовой, призвав решать ситуацию с нужными пациентам лекарствами как можно быстрее, и обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с тем, чтобы этот вопрос был в ближайшее время рассмотрен законодателями.

«Сколько еще должно произойти таких чудовищных историй для мам, у которых больны дети, для того, чтобы было принято решение по срочной адресной закупке таких лекарств, которые необходимы пациентам?», – сказал Бунимович.

Ранее стало известно, что Минздрав решил дать оценку эффективности не зарегистрированного в России противосудорожного препарата «Фризиум».

До этого стало известно о задержании уже второй матери тяжелобольного ребенка, которая заказала «Фризиум» по назначению врача.

«Домой (к матери) приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту», – сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, добавив, что дело должны были передать в Главное следственное управление.

До этого в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали и семь часов допрашивали мать ребенка, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием – болезнью Баттена. В тот раз полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

Ситуацию комментировали в Кремле и Минздраве.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, когда родители достают своим детям отсутствующие в России лекарства и становятся фигурантами уголовных дел.