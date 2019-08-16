Спасенный в тайге под Омском мальчик выписан из реанимации

Трехлетнего мальчика, найденного в тайге в Омской области после двух дней поисков, перевели из реанимации в детское отделение, сообщили в большереченской районной больнице.

«Сегодня из отделения реанимации переводим в детское отделение. Состояние стабильное, он кушает, общается с родителями. Опасения были, что он мог простыть из-за относительно низких ночных температур, но после обследования никаких изменений не обнаружено», – передает РИА «Новости» сообщение медиков.

В больнице добавили, что с ребенком много работал психолог, чтобы вывести его из стресса. Сам мальчик «держится молодцом», несмотря на возраст.

Трехлетний мальчик пропал днем 13 августа, когда родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Когда они вернулись, ребенка уже не было.

Мальчика искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии и два частных самолета. В четверг ребенка нашли живым и передали врачам.

Напомним, в четверг в Сети появилось видео, снятое в лесу возле поселка Новологиново под Омском, когда спасатели нашли трехлетнего мальчика, пропавшего 13 августа.