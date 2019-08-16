В Якутии объявлено штормовое предупреждение из-за пожаров

В Томпонском и Нюрбинском районах Якутии из-за опасности пожаров объявили штормовое предупреждение, сообщили в региональном Гидрометцентре.

«16-17 августа в Томпонском районе ожидается установление чрезвычайно высокого V класса, в Нюрбинском районе высокого IV класса пожароопасности леса», – передает РИА «Новости» сообщение метеорологов.

По прогнозам Якутского УГМС, в ближайшие дни на большей территории республики ожидаются осадки. В Якутске в пятницу с утра идет проливной дождь.

«В Якутске временами дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью + 14-16, днем + 18-20 градусов», – говорится в сообщении.

На выходные также прогнозируются дожди с грозами и с сильными ветрами. В горах заметно похолодает.

В Якутии находится 113 зарегистрированных термоточек, их контролируют лесопожарные формирования и космический мониторинг.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров накрыл более 800 населенных пунктов, а наиболее сложная обстановка складывается на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области.

Напомним, 1 августа самолет Бе-200 не смог тушить пожары в Якутии из-за поломки.

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