Пострадавшие от пожаров в Забайкалье аграрии получили новую технику

Пострадавшим во время степных пожаров аграриям Забайкальского края на центральной площади Читы вручили новую сельскохозяйственную технику.

«К нам поступил 21 трактор, еще три доставят позже. Их получат те, у кого весной сгорела техника», – приводит ТАСС слова начальника отдела механизации краевого Минсельхоза Романа Якунина.

Стоимость одного трактора – 1,5 млн рублей, а общая стоимость приобретенной техники – 36 млн рублей. Купить ее удалось благодаря сотрудничеству крупных агрохолдингов с Росагролизингом. «Мы оперативно пошли навстречу селянам, попавшим в беду», – пояснил гендиректор Росагролизинга Павел Косов.

«По закону, вам нужно было возместить [причиненный во время пожаров] ущерб, – сказал, обращаясь к собравшимся на площади селянам, врио губернатора Александр Осипов. – Но [сгоревшая] техника была старой, изношенной, на учете не стояла и фактически ничего не стоила. Поэтому на эти деньги (компенсацию ущерба) ничего бы не было сделано. Миром, добрыми людьми собрали средства, купили технику».

«Это, конечно, большой подарок для нас. Тракторы уже сейчас понадобятся нам для заготовки кормов на зиму», – отметил Баир Анандуев из села Тасырхой Борзинского района Забайкалья. Во время пожаров у семьи агрария сгорели скот и техника. Анандуев заверил, что намерен и дальше заниматься в регионе сельским хозяйством.

Напомним, в апреле в Забайкалье был введен режим ЧС из-за степных пожаров. Из-за шквалистого ветра пожары перебросились на некоторые населенные пункты, в результате огнем были уничтожены жилы дома и животноводческие хозяйства.

Потери агропромышленного комплекса Забайкальского края от природных пожаров превысили 800 млн рублей.

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