В пятницу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 15 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-восточный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.