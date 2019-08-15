Прояснились обстоятельства падения свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева с балкона

Россиянка Екатерина Бобкова, которая является свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сама упала с гостиничного балкона в Чехии, находясь под влиянием алкоголя и наркотиков, сообщила полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции чешского города Градец-Кралове.

«Краевая полиция города Градец-Кралове завершила расследование по делу о падении с балкона, с высоты около десяти метров, гражданки России Екатерины Бобковой, поскольку собранные материалы, включая свидетельства очевидцев и данные экспертиз, не показали какого-либо постороннего вмешательства в происшедшее», – передает ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что произошел несчастный случай, а медицинское освидетельствование показало, что в ее крови было две промилле алкоголя. Также девушка была под влиянием наркотиков.

Екатерина Бобкова – свидетельница, дававшая показания по делу о двух драках в центре Москвы с участием Кокорина и Мамаева.

10 мая она, находясь на отдыхе в Чехии, упала с балкона отеля. Источник утверждал, что она находилась в критическом состоянии: врачам пришлось ввести Бобкову в искусственную кому, было проведено несколько операций.

По версии следствия, девушка вышла на балкон покурить, после чего была найдена на земле с многочисленными травмами. Свидетелей у инцидента нет, но следов насильственных действий полиция не обнаружила.

В конце мая ее доставили на лечение в Москву.