Стало известно о возможной смене главы ПЦУ

Внутри неканонической Православной церкви Украины поднимается волна недовольства, которая может привести к смене главы – многие считают, что «новой церкви» нужен более волевой и авторитетный человек, чем митрополит Епифаний Думенко, сообщают украинские СМИ.

«Основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича, который пользуется хорошей поддержкой и у основных спонсоров церкви. Не стоит забывать, что сам Зинкевич не торопится менять свою конфессию – его епархия по-прежнему юридически относится к УПЦ КП», – передает «Страна» слова источника в церковных кругах.

Источник заявил, что у Епифания в союзниках остается только экс-президент Украины Петр Порошенко, который «подключил все возможные ресурсы».

«Во-первых, он блокирует иски от Филарета по оспариванию передачи ПЦУ ряда церковных объектов, в частности Михайловского монастыря. Во-вторых, он продолжает хорошо премировать конвертами Андрея Юраша (глава департамента по делам религий) за его деятельность по ликвидации УПЦ КП. Также Порошенко премирует ряд людей, которые в регионах агитируют священников ПЦУ оставаться верными этой структуре и параллельно священников УПЦ КП, чтоб те уходили от Филарета», – рассказал источник.

Напомним, в декабре 2018 года на Украине было объявлено о создании Православной церкви Украины, получившей в январе 2019 года томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Главой был назначен митрополит Епифаний. Кроме Константинопольской православной церкви ПЦУ больше ни от кого не получила поддержки.

Более того, спустя несколько месяцев после создания ПЦУ бывший глава Киевского патриархата Филарет начал критиковать томос. Он продолжает работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что Минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.