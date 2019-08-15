Непал ужесточил правила допуска на Эверест

Власти Непала приняли решение ужесточить правила для альпинистов, желающих взобраться на Эверест.

Спецкомиссия, сформированная властями, разработала свод правил, согласно которым альпинист, чтобы подняться на Эверест должен иметь опыт восхождения на вершину высотой 6500 метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated press.

Кроме того, покорить высочайшую вершину мира можно будет только в сопровождении проводника, а перед восхождением альпинист должен будет пройти специальную подготовку.

Ране подняться на Эверест можно было, заплатив 11 тыс. долларов, однако после волны критики в связи с гибелью более десятка альпинистов власти Непала намерены увеличить эту сумму до 35 тыс. долларов.

В конце мая из-за наплыва альпинистов в очереди из желающих покорить Эверест погибли 11 человек.