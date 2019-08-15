Такси врезалось в остановку общественного транспорта на Лубянке

В Москве в Лубянском проезде автомобиль такси с пассажирами въехал в остановку общественного транспорта.

По неподтвержденным данным, водитель такси не справился с управлением, в ДТП пострадал он сам и два его пассажира. На остановке в момент аварии людей не было, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее московские таксисты объяснили рост числа аварий с участием такси.