Песков рассказал о влиянии авиабомбы на график Путина

График президента России Владимира Путина не изменился из-за обнаруженной на территории Кремля авиабомбы времен Великой Отечественной войны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Все мероприятия президента проходят по плану, сообщил Песков, передает ТАСС.

Напомним, на территории Московского Кремля обнаружили Бомбу времен Великой Отечественной войны. Отмечалось, что снаряд находился в ледяном погребе, где в царские времена хранились продукты.