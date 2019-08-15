СМИ опубликовали свидетельства причастности Любови Соболь к отравлению детей

Оппозиционерка и соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь искажала факты об инциденте 2018 года с заболеванием детей в столичных школах. Она манипулировала родителями в собственных интересах и может быть причастна к отравлению школьников, пишут российские СМИ со ссылкой на мать одного из пострадавших детей Екатерину Ковалеву.

В конце прошлого года команда блогера Алексея Навального выпустила серию фейковых расследований, которые нужны были для искового заявления против поставщика питания «Конкорд», принадлежащего петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Тогда пострадавшие семьи, поверившие оппозиционерам на слово, подали коллективный иск в суд, который составила одна из родительниц Екатерина Ковалева. «Однако через некоторое время они массово стали выходить из заявления, потому что не хотели быть частью лживой агитационной программы в Мосгордуму юриста ФБК Любови Соболь, решившей сделать себе имя на заболевших детях», – пишет ФАН.

По информации издания, Ковалева отказалась участвовать в политической игре оппозиционеров, и сразу после этого ей начали поступать угрозы от ФБК.

Ковалева рассказала подробности того, как было сфабриковано «расследование» Навального о компании Пригожина. «Любовь попросила меня устроиться в фирму «Конкорд», прежде всего, чтобы посмотреть внутреннюю кухню, звонить им каждые 15 минут, фотографировать и снимать видео по возможности. Посмотреть какая привозится продукция, узнать ФИО поставщиков, успеть записать номера машин поставщиков. Вообще посмотреть какие по качеству продукты, как на кухне обстоят дела – вот это все пофотографировать, а лучше «пострашнее». Например, когда чистят картошку – грязь от нее пострашнее поснимать. Но все было нормально – приходилось искать грязь», – приводит издание ее слова.

Во время «расследования», организованного Любовью Соболь, Екатерина начала подозревать, что отравление детей – чья-то целенаправленная диверсия с внедрением продукции, зараженной штаммом шигеллы, и ее локальным распространением по детским учреждениям.

«Мы писали заявление по 205-й статье в Федеральную службу безопасности о том, что это был террористический акт, диверсия. Подписалось множество родителей пострадавших детей, потому что это было на самом деле так», – заявила Екатерина.

Родительница уточнила, что из-за этого Соболь вызвала ее в штаб и попыталась опровергнуть все доводы, настаивая, что им «нужно обвинить «Конкорд». Тогда родители начали понимать, что Соболь затеяла скандал, который проложит ей дорогу в Мосгордуму, говорится в статье.

«Я ей пыталась долго доказать, что это был террористический акт, что фирма «Конкорд» не виновата ни в чем. Но она сказала, что нам это не нужно. После этого мы поняли, что это была предвыборная дорога Любови Соболь, такая пиар-акция по разделу рынка для выборов в Московскую городскую думу», – рассказала Ковалева.

Ковалева также рассказала о разговорах Соболь с юристами. По ее словам, юрист ФБК говорила, что происходит передел рынка социального питания, и должно случиться какое-нибудь чрезвычайное происшествие.

Сейчас большинство из пострадавших родителей считает, что диверсия была спланирована самой Соболь, ведь без этой истории она не получила бы такую широкую известность, пишет издание.

В статье говорится, что основной целью команды блогера была не только политическая самореклама. Юрист ФБК под эгидой своего начальника Алексея Навального решила заняться вымогательством денег у Евгения Пригожина.

В феврале разразился скандал, в ходе которого стало известно, что Навальный и Соболь встречались с петербургским предпринимателем с предложением прекратить искусственно раздутую травлю его бизнеса за 300 млн рублей. Деньги, полученные методом шантажа, должны были пойти на предвыборную кампанию команды Навального.

Пригожин через пресс-службу «Конкорда» подтвердил факт вымогательства и заявил о расследовании касательно инцидента конца 2018 года, которое проводит компания «Конкорд». «Согласно полученным фактам и свидетельским показаниям, к заболеванию детей может быть причастна сама Соболь», – пишет ФАН.

Подчеркивается, что оппозиционные силы пытаются использовать ситуацию со вспышкой заболевания в качестве инструмента для продвижения своих кандидатур во власть. «Команда Навального не чурается аморальных методов, когда возникает необходимость создать шумиху в прессе», – говорится в статье.

«Соболь, по примеру своего лидера, ради продвижения на политическом поприще также готова пойти на все», – пишет ФАН, напоминая о выявленных в ее подписных листах «мертвых душах», а также о ее роли в несанкционированных митингах в столице. «За решетку она не попала только потому, что является матерью малолетнего ребенка, о котором она вспоминает только тогда, когда нужно избежать тюрьмы. Кроме того, она является фигурантом двух уголовных дел по 141-й и 212-й статьям Уголовного кодекса РФ», – заключает издание.