Путин провел переговоры с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону в четверг ситуацию в Персидском заливе, сообщили в Кремле.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе переговоров обсуждались «вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематика обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива».

Кроме того, рассматривался график двусторонних контактов.

В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе катарской стороны.

Ранее Иран заявлял, что Вашингтон превратил регион Персидского залива в пороховую бочку.