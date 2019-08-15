СК России возбудил дело по обстрелу ВСУ школы в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам обстрела ВСУ школы в ЛНР и уничтожения украинскими военными с помощью артиллерийского обстрела дома в Горловке.

Обстрел школы из огнестрельного оружия в населенном пункте Золотое-5 в поселке Михайловка в ЛНР произошел 13 августа, говорится на сайте СК.

«14 августа украинские военнослужащие обстреляли из огнестрельного оружия жилой дом, расположенный на улице Артиллеристов в поселке Шахты имени Гагарина в Горловке самопровозглашенной Донецкой народной республики. В ночь с 14 на 15 августа украинские силовики в результате прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения уничтожили жилой дом по улице Полетаева в поселке Зайцево Горловки», – отметило ведомство.

Во всех указанных случаях повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями, поясняет СК.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

«Следователи СК принимают предусмотренные законом меры, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений, а также должностных лиц, отдавших и исполнивших незаконные приказы об обстрелах гражданских объектов», – заключило ведомство.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил дело по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны» в связи с гибелью мирной жительницы Горловки в результате обстрела украинских силовиков.