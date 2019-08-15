Возле офиса президента в Киеве провалился асфальт

В Киеве возле здания офиса президента из-за проблем с коммуникациями провалился асфальт, сообщила пресс-секретарь коммунальной корпорации «Киевавтодор».

«Провал случился из-за коммуникаций, каких именно коммуникаций – сейчас устанавливают», – цитирует ее «Украинские новости».

Отмечается, что всю дорогу коммунальные службы перекрывать не стали. На месте ведутся технические работы.

Подобный случай произошел в июне на центральной улице Киева Крещатике. Тогда два автомобиля «ушли» под асфальт.

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