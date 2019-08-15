Стало известно о состоянии системы отпугивания птиц в Жуковском

Система отпугивания птиц в аэропорту подмосковного Жуковского, за которую отвечает Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. М. Громова, находилась в рабочем состоянии в момент вылета в Симферополь пассажирского самолета Airbus A321, сообщил источник в ЛИИ.

«Комплексная система отпугивания птиц была в исправном и рабочем состоянии», – приводит его слова ТАСС.

«Ни один вылет и ни одна посадка не выполняются без работающей системы», – подчеркнул представитель ЛИИ.

Источник добавил, что птицы – это известная проблема аэропорта Жуковский. «Когда самолет шел на взлет, шумом двигателя он разогнал стаи птиц, которые в это время находились и на взлетно-посадочной полосе, и вдоль нее. При взлете они попали в двигатели», – отметил он.

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Другой источник подтвердил, что за территорией аэропорта расположена несанкционированная свалка, на которой постоянно наблюдаются стаи птиц.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел в четверг из Жуковского в Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов подчеркнул, что командир самолета совершил чудо.