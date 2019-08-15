Чиновникам в Забайкалье запретили судиться с пострадавшими от пожаров

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил о запрете для местных чиновников выступать в судах против жителей, пострадавших от степных пожаров в регионе в апреле 2019 года.

Осипов в интервью РИА «Новости» отметил, что восстановление после апрельских степных пожаров дается нелегко.

«По признанию людей пострадавшими у нас, я считаю, все прошло с нормальным человеческим отношением – мы постарались всем во всем по максимуму помочь», – сказал он.

Врио губернатора допустил, что есть и те, кто считает, что их права ущемлены. «Я запрещаю даже в суде против людей судиться, ни в коем случае этого нельзя делать», – сказал Осипов.

Он отметил, что в регионе есть пострадавшие, которые отказывались от поддержки властей. «Мы им помогали, они говорят «не надо». У нас таких случаев с десяток, наверное, наберется», – уточнил врио главы Забайкалья.

Напомним, в апреле в Забайкалье был введен режим ЧС из-за степных пожаров. Из-за шквалистого ветра пожары перебросились на некоторые населенные пункты, в результате огнем были уничтожены жилы дома и животноводческие хозяйства.

Потери агропромышленного комплекса Забайкальского края от природных пожаров превысили 800 млн рублей.

На тушение лесных пожаров выделили 6 млрд рублей.

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