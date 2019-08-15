Полицейского ранили при проверке документов в Москве

На полицейского в Москве при проверки документов напал мужчина с «острым предметом», ранив его в живот, сообщили в столичном главке МВД.

«Около 3.30 в ходе проверки документов сотрудниками ОМВД по району Ховрино у двоих мужчин один из них попытался скрыться и острым предметом причинил преследовавшему его полицейскому ранение в область живота», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Нападавшего задержали, полицейский доставлен в больницу.

«По факту произошедшего проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», – добавили в ГУ МВД по Москве.

В марте в Татарстане мужчина напал на полицейского с ножом и нанес ему несколько ранений, после чего тот скончался.

А 12 июля в Якутии неизвестный открыл огонь по полицейским, один сотрудник правоохранительных органов был убит.