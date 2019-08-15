Устроивший стрельбу по полицейским в Филадельфии задержан

Полицейское управление Филадельфии объявило о задержании мужчины, который открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

«Подозреваемый задержан. Полицейский спецназ все еще проверяет дом», – приводит ТАСС сообщение управления.

Ранее в Филадельфии неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции, после чего захватил заложников, среди которых оказались двое стражей порядка. В результате инцидента пострадали не менее семи полицейских.

Позднее захваченные в Филадельфии заложники были освобождены спецназом.