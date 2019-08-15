У погибшего вокалиста Prodigy обнаружились многомиллионные долги

Погибший в марте вокалист группы The Prodigy Кит Флинт оставил после себя долги по кредитам и налогам на сумму 7,3 млн фунтов, пишут СМИ.

Как пишет газета The Sun, на момент смерти певца его состояние составляло 11, 6 млн фунтов и уменьшилось до 4,3 млн после выплаты всех долгов.

По данным газеты, Флинт задолжал сети пабов De Bohun Inns Limited размером не менее 500 тыс. фунтов.

За несколько дней до смерти певец выставил на продажу свое поместье в графстве Эссекс, оцененное в 1,5 фунтов.

Напомним, 4 марта вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в Эссексе. Музыканту было 49 лет. После трагедии The Prodigy объявили об отмене всех запланированных концертов. Полиция назвала предварительную причину смерти музыканта.