США возложили на Китай ответственность за отказ КНДР от ядерного оружия

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что власти КНДР отказались бы от разработки ядерного оружия, если бы этого действительно хотел Китай.

По словам Болтона, «вопрос сейчас состоит в том, готов ли [председатель КНР] Си Цзиньпин обеспечивать строгое соблюдение санкций [Совета Безопасности] ООН против Северной Кореи», передает ТАСС.

«Если бы Китай действительно хотел, чтобы Северная Корея отказалась от ядерного оружия, это произошло бы», – сказал советник американского лидера в интервью радиостанции «Голос Америки», выдержки из которого приводит журналист радиостанции Уильям Галло.

По версии Болтона, «в течение многих лет Китай заявляет, что не хочет, чтобы Северная Корея получила ядерное оружие». «Он [Пекин] считает, что это приведет к нестабильности в Северо-Восточной Азии, а нестабильность в Северо-Восточной Азии нанесет ущерб экономическому росту Китая. И что они подразумевают под «нестабильностью в Северо-Восточной Азии», так это то, что Япония получит ядерное оружие», – заявил советник президента.

«Чем дольше Япония смотрит на ядерную Северную Корею, тем больше будет стимулов, и это может стать большой переменой в политике для Японии, но тем больше стимул для Японии, чтобы получить собственное ядерное оружие, – считает Болтон. – И, кстати, поскольку Китай становится все более и более крупной державой, обладающей ядерным оружием, это также является стимулом для Японии». Помощник Трампа вновь повторил, что в вопросе денуклеаризации КНДР «многое зависит от Китая».

Ранее Южная Корея призвала КНДР и США возобновить переговоры.

В прошлую субботу президент США Дональд Трамп заявил, что получил от лидера КНДР Ким Чен Ына предложение возобновить переговоры. После этого Пхеньян назвал главное препятствие для возобновления переговоров.

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