В четверг синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 20 градусов тепла, возможен небольшой дождь. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов. Ветер прогнозируется переменных направлений, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.