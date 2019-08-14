В Москве мужчина заявил об угоне автомобиля с ребенком внутри

В правоохранительные органы Москвы поступило сообщение об угоне легкового автомобиля, внутри которого находится несовершеннолетняя девочка, сообщил осведомленный источник.

По словам источника в правоохранительных органах, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако из опроса «потерпевшего» выяснилось, что владелец автомобиля забыл, где припарковал транспортное средство с ребенком внутри, после чего заявил об угоне, передает РИА «Новости».

Напомним, 24 июля Госдума приняла закон, позволяющий искать пропавших детей с помощью геолокации на их мобильных устройствах.