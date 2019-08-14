Нефть Brent подешевела более чем на 5%

На фоне неожиданного роста запасов черного золота в США нефть марки Brent на торгах в среду дешевеет более чем на 5%, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.21 мск цена Brent снижалась на 4,7%, до 58,44 доллара за баррель, чуть ранее она дешевела более чем на 5%. Стоимость марки WTI уменьшалась на 4,94%, до 54,28 доллара, передает РИА «Новости».

Нефть дешевеет на фоне данных о росте коммерческих запасов нефти в США, которые увеличились на 0,4% или на 1,6 млн баррелей, до 440,5 млн баррелей. Эксперты в то же время ждали снижения запасов на 2,775 млн баррелей.

Кроме того, на ситуацию на рынке накладывает отпечаток слабая статистика по Европе и Китаю, которая усиливает опасения за перспективы мировой экономики. Так, сообщалось, что объем промышленного производства в Китае в июле увеличился самыми слабыми темпами с 2002 года – на 4,8%.

Также снизился объем промпроизводства еврозоны на 1,6% в месячном выражении и на 2,6% в годовом.