Пингвины-гомосексуалисты в берлинском зоопарке усыновили яйцо

В зоопарке Берлина пара императорских пингвинов усыновила яйцо, примечательно, что оба родителя в паре – самцы.

Пингвины Шкипер и Пинг приняли яйцо с охотой, если все пройдет хорошо, вскоре на свет вылупится первый птенец. Пингвинов-гомосексуалистов привезли из зоопарка в Гамбурге в апреле, их связь стала очевидной, как только они приехали, отметил представитель зоопарка Максимилиан Ягер CNN.

Пингвины до этого пытались вскармливать рыбу или камень в качестве «птенца». После того, как одна из самок в зоопарке снесла яйцо, сотрудники решили отдать его гомосексуальной паре пингвинов. Работники зоосада пока не могут сказать с точностью, оплодотворена ли яйцеклетка, так как на инкубационный период дается 55 дней. Если птенец все же родится, он станет первым пингвином в зоопарке, рожденным от двух отцов.

Ранее в Новой Зеландии археологи нашли останки «пингвина-монстра», высотой почти 2 метра.