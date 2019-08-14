Россия оценила намерения Запада проводить превентивные кибератаки

Официальные круги Запада уже открыто говорят о необходимости превентивных кибератак в отношении других стран и публично к ним готовятся, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

По его словам, в доктринах стран Запада глобальное информационное пространство рассматривается как «виртуальный театр боевых действий».

«Для достижения этих целей Запад разрабатывает все новые и новые способы использования информационных технологий для силового воздействия на своих политических оппонентов», – сказал он в интервью «Российской газете».

Он указал, что подготовка к таким акциям уже начала носить публичный характер – в частности, на сайте АНБ США указана одна из основных задач исследований: «создание средств проникновения в труднодостижимые цели, которые представляют угрозу государству, где бы, когда бы или от кого бы они ни исходили».

«Фактически официальные круги стран Запада открыто заявляют о необходимости проведения превентивных кибератак», – добавил замсекретаря СБ.

Он также добавил, что США хотят придать легитимность своим обвинениям в адрес других стран, которые якобы совершали кибератаки. Это, отметил он, нужно для проведения против этих государств военных операций.

«Для придания хоть какой-то легитимности надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию – «выяви и пристыди» («name and shame»)», – сказал он.

Храмов добавил, что основным доказательным аргументом в определении виновного будет, видимо, «известный тезис «хайли лайкли» («highly likely») – «с высокой вероятностью».

«Цель ясна – легализовать возможность проведения не только информационных, но и военных операций против «неудобных» государств, вплоть до применения ядерных арсеналов», – указал замсекретаря Совбеза.

Также он прокомментировал запрет Вашингтона на использование в госорганах США продукции российской «Лаборатории Касперского» и действия против китайской Huawei. Храмов заявил, что это «откровенное «выдавливание» с рынка конкурентов».

Напомним, стратегия киберкомандования США предусматривает проведение превентивных кибератак.

В июне премьер России Дмитрий Медведев призвал выработать общие мировые стандарты противодействия киберугрозам и раскритиковал ряд стран за отказ от сотрудничества в этой сфере.

Президент Владимир Путин на прямой линии говорил, что Россия занимается обеспечением безопасности своей энергосистемы против кибератак. До этого газета The New York Times заявила, что американские спецслужбы начали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

В Кремле, комментируя статью, заявили, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна.