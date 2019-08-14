Останки «пингвина-монстра» обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии палеонтологи обнаружили останки пингвина, чей рост составлял 1,6 метра.

Исследователи Кентерберийского музея полагают, что около 66 млн лет назад в Новой Зеландии обитали гигантские пингвины под два метра ростом и весом 80 кг, передает РИА «Новости».

Находка была совершена в городе Вайпара, на новозеландском Южном острове.

«Пингвин-монстр», как его прозвали ученые, жил на территории страны в эпоху палеоцена. Пингвин относился к виду Crossvallia waiparensis и был на 40 см выше самого крупного современного пингвина – императорского.



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