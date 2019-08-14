В Кремле прояснили ситуацию с пожарами в Сибири

Власти с максимальной эффективностью борются с возгораниями леса в Сибири, а пожарные работают до седьмого пота, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Работают все очень напряженно. И работают все с максимально возможной эффективностью. Никогда не нужно забывать про географию нашей страны, про ее размеры», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, важно помнить о «климатических феноменах» и о возможном факторе умышленных поджогов.

Пресс-секретарь отметил, что территория Россия невероятно большая и разнообразная, с разным климатом и рельефом, поэтому леса горят каждый год.

«Не надо забывать, что леса в России горят каждый год: и без засухи они горят, и с засухой они горят. И от года к году площадь возгорания меняется, но это ежегодный процесс», – заявил Песков.

По его словам, Владимир Путин ежедневно получает оперативные сводки о лесных пожарах и о мерах, которые принимаются для борьбы с ними.

«Это очень сложный процесс. И, к сожалению, здесь природа очень часто бывает сильнее людей со всем их потенциалом и со всей их решимостью работать вот до этого седьмого пота», – добавил пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 6 млрд рублей из резервного фонда для тушения пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

В конце июля сообщалось, что пожары охватили около 3 млн га, в нескольких регионах был введен режим ЧС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как государство борется с пожарами.

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