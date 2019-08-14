В Кремле оценили результаты опроса о падении рейтинга партий

В Кремле обратили внимание на социологический опрос о падении рейтинга партий, но считают преждевременным делать выводы, поскольку в августе люди менее политизированы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, считаем, наверное, что было бы преждевременно делать какие-то обобщающие выводы на основе таких опросов. Тем более с учетом летнего периода», – сказал Песков, комментируя результаты опроса «Левада-центра», показавших падение рейтинга политических партий.

Он отметил, что в августе люди менее политизированы, передает РИА «Новости».

«Мы обращаем внимание, как и на все остальные опросы. Вместе с тем хочу отметить, что уже много лет хорошо известна европейская тенденция к такой деполитизации общих пристрастий европейцев, включая и россиян, конечно. Вы знаете, что и явка в европейских странах весьма низкая на выборах, и участие тоже на низком уровне. Поэтому такие тенденции есть, они хорошо известны, но опять же, я пока не спешил бы делать каких-то далекоидущих выводов», – добавил он.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что, согласно опросу «Левада-центра», рейтинг «Единой России» после пенсионной реформы снизился. Так, с 2017 года он упал с 39% до 28% (от всех опрошенных). Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются стабильными – 11% и 10%. При этом, если учитывать только тех, кто готов голосовать и определился с выбором, то «Единая Россия» набирает 44% голосов, КПРФ – 17%, ЛДПР – 16%. По данным опроса, 41% россиян либо не знают, за кого голосовать, либо не намерены участвовать в выборах. Доля последних достигла максимума с 2016 года, когда были предыдущие думские выборы.