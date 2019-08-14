Песков ответил на вопрос о четырехдневной рабочей неделе

В администрации президента переход на четырехдневную рабочую неделю не обсуждается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила Минтруду перейти на четырехдневную рабочую неделю.