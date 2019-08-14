Названо самое популярное у российских туристов направление

Курорты Краснодарского края летом 2019 года стали самым популярным направлением у российских туристов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Сезон пока не закончен, впереди есть еще весь сентябрь, но, по предварительным итогам, самым популярным направлением по количеству туристов является Краснодарский край – он бьет все рекорды <...>. Прирост пока ориентировочно оценивается в 15%, у некоторых туроператоров рост больше – 20-25%. В Крыму примерно такая же картина, в пределах 10% рост», – передает ТАСС слова Ломидзе.

Она добавила, что по прогнозу, к концу года курорты Краснодарского края могут посетить порядка 17 млн туристов против 16 млн в прошлом году, Крым в этом году может посетить около 6,5 млн человек, причем доля организованных туристов на полуострове составляет 20-22% против 10-15% годом ранее.

Также этим летом у российских путешественников популярны Турция, Испания, Тунис, Италия, Кипр, Черногория, Болгария, Таиланд, Вьетнам и Греция.

При этом российские туристы сокращают продолжительность отдыха с традиционных двух недель до 8-10 дней и тратят меньше денег на услуги и экскурсии.

Напомним, в конце июля Ломидзе рассказала, что число российских туристов, отдыхающих в Сочи в 2019 году, превысило количество россиян, выбравших для отдыха Турцию.

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