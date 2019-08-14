Собянин объяснил отказ от прямой записи к узкопрофильным врачам

Руководство Москвы не планирует отменять систему записи к узким специалистам через терапевтов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Многих людей раздражает порядок записи на прием, когда направление к узкому специалисту дает врач-терапевт. Но это стандартная практика. Так работают системы здравоохранения во всех городах мира. Если мы откроем запись напрямую, то узкие специалисты будут перегружены, сроки ожидания приема вместо нынешних трех дней вырастут до бесконечности», – пояснил мэр на своем сайте.

Он отметил, что в случае введения прямой записи к узким специалистам будут попадать пациенты, которые не нуждаются в их услугах, а хронически больным людям вместо планового визита в поликлинику «придется вызывать скорую».

«Другое дело, что в некоторых поликлиниках есть полный набор узких специалистов. А в некоторых их не хватает. Этот разброс необходимо устранить. Недавно мы приняли решение включить в штаты взрослых поликлиник еще 500-600 врачей дополнительно» – добавил Собянин.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД