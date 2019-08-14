Иран назвал условие продления срока переговоров по ядерной сделке

Иран может представить еще 60 дней на выполнение ядерной сделки, если инициирует третий этап сокращения ядерных обязательств, сообщил президент страны Хасан Роухани.

«Если по истечению 60 дней второго этапа мы не достигнем результата, то обязательно начнем третий и после него еще раз предоставим 60 дней для того, чтобы найти рациональный, правильный и сбалансированный путь решения (проблемы)», – заявил Роухани, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что Тегеран все еще привержен ядерной сделке и открыт к диалогу, потому Иран и не вышел из соглашения.

Напомним, Тегеран отказался от некоторых международных обязательств по ядерной сделке после того, как США вышли из нее.