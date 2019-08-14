Суд оставил в СИЗО первого обвиняемого в июльских беспорядках

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест первого участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Ивана Подкопаева, обвиненного в участии в массовых беспорядках.

«Решение Пресненского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – огласила решение судья, передает РИА «Новости».

В начале августа Пресненский суд столицы избрал молодому человеку меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 27 сентября. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

При задержании у Подкопаева изъяли нож, молоток, противогаз и перцовый баллончик. Молодой человек вину не признает.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу. Только режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев избежал ареста, так как который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.