Супруги из Британии стали миллионерами благодаря коту

Супруги из английского графства Ноттингемшир выиграли 1 млн фунтов стерлингов (78,4 млн рублей) благодаря тому, что забыли купить корм для своего кота.

Вернувшись с работы домой, мужчина вспомнил, что не купил корм для питомца и решил съездить за ним на автозаправку, чтобы заодно заправить автомобиль. На автозаправке мужчина также приобрел билет мгновенной лотереи. Уже в машине он выяснил, что выиграл 1 млн фунтов стерлингов (78,4 млн рублей), передает РЕН ТВ.

Примечательно, что приобрести еду для кота пара все-таки забыла.

Daily Star отмечает, что до этого супругам несколько раз удавалось выиграть в лотерее около 100 фунтов (7,8 тыс. рублей). Супруги планируют потратить деньги на путешествия.