Москвичам дали окончательный ответ по поводу жары уходящим летом

Жары в Москве до конца лета не будет, температура не поднимется даже до +30 градусов, рассказала сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«На юге может быть, но в Москве точно нет. Никаких 30 мы не ждем. Этим летом жара нам больше не грозит», – цитирует РИА «Новости»Волосюк.

По ее словам, максимальная температура в августе в Москве была в 2010 году и составляла 37,3 градусов.

«С сегодняшнего дня характер погоды начнет меняться, на европейскую территорию России вернется долгожданное летнее тепло. С 13 по 15 августа в дневные часы столбики термометров дотянутся до отметок 21-26 градусов, а на юге ЦФО и Поволжья – до плюс 34 градусов», – передает, между тем, ТАСС сообщение Гидрометцентра.



Там добавили также, что рекордно жаркая погода ожидается в Крыму.

«До конца рабочей недели в Крыму осадков не ожидается, температура воздуха в ночные часы составит плюс 16-21 градус, на Южном берегу – плюс 22-25 градусов, днем безоблачное небо увеличит дневной прогрев до плюс 30-36 градусов, в горах – до 25-30 градусов. Следует отметить, что такие значения температуры воздуха очень близки к абсолютным максимумам температуры», – сообщили в Гидрометцентре.



Отмечается, что для Симферополя рекорд максимальной температуры для 14 августа плюс 37,4 градуса было в 2010 году, 15 августа – 36,3 градуса в 2014 году.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, кому выгодно холодное лето в России.