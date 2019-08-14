Стали известны наибольшие затраты россиян в путешествиях

Самую затратную часть путешествий для россиян составляет покупка билетов, на втором месте – проживание, следует из данных UFS.Travel.

Эксперты онлайн-компании провели опрос и выяснили, что 45% респондентов назвали дорогу самой затратной частью путешествия, передает РИА «Новости».

Второе место по объему затрат занимает проживание, его выбрали 28% опрошенных. Еду, в качестве самой затратной части путешествия, выделили 12% респондентов, экскурсии – 11%, сувениры – около 1%.

При этом 3% ответили, что планирование бюджета зависит от места, которое они собираются посетить, так как в некоторых городах стоимость проживания сопоставима с тратами на билеты.

Также эксперты отдельно проанализировали траты женщин и мужчин во время путешествий и выяснили, что что женщины склонны выделять больше денег на проживание, чем мужчины. Мужчины, в свою очередь, предпочитают много и вкусно есть. На экскурсии, развлечения и сувениры представители обоих полов тратят одинаковые суммы денег.

Напомним, в апреле сообщалось, что российские туристы получили шанс снизить расходы во время отдыха.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД