Музыкант Дельфин потерял сознание во время записи песни

Во время работы на звукозаписывающей студии музыкант Андрей Лысиков (Дельфин) начал терять сознание, сообщают СМИ.

Дельфину вызвали скорую помощь. От госпитализации решено было отказаться. Сообщается, что у артиста подскочило давление, передает РЕН ТВ.

По словам директора и менеджера музыканта Владимира Теплякова, сейчас у Дельфина «все хорошо», Дельфин «продолжает работать, записывать новые пластинки».

Тепляков отметил, что артисты – тоже люди, и «всегда что-то может произойти», передает Пятый канал.